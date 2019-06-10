Тюменец ранил соседа отверткой за замечание

10:05 10 июня 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В поселке Винзили 63-летний мужчина серьезно пострадал от рук своего соседа. 

Пьяный мужчина вышел из дома и стал громко звать знакомого, чтобы попросить у него сигареты. На шум вышел сосед, который попросил не кричать, потому что никого из соседей нет дома. Замечание разозлило нетрезвого мужчину и он ударил соседа отверткой в живот.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 64-летний нападавший был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Теги: ранения , уголовное дело
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2019