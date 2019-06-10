Тюменец ранил соседа отверткой за замечание

В поселке Винзили 63-летний мужчина серьезно пострадал от рук своего соседа.

Пьяный мужчина вышел из дома и стал громко звать знакомого, чтобы попросить у него сигареты. На шум вышел сосед, который попросил не кричать, потому что никого из соседей нет дома. Замечание разозлило нетрезвого мужчину и он ударил соседа отверткой в живот.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 64-летний нападавший был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.