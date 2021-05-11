Тюменец ранил гостя ножницами

Изображение: видео пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Тюмени сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в квартире дома по улице Спорта. Тюменец пригласил в гости приятеля. Мужчины распивали алкоголь, между ними произошел конфликт. Хозяин квартиры схватил ножницы и нанес гостю удар в шею, а затем несколько раз ударил его руками и ногами. Гость начал терять сознание, тогда нападавший позвонил своей родственнице, рассказал о случившемся, и женщина вызвала скорую помощь.

Мужчину задержала полиция, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.