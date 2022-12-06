Подросток в Нижневартовске напал с ножом на одноклассника

Следователи Нижневартовска завели уголовное дело о причинении причинение тяжкого вреда здоровью в отношении 14-летнего школьника, который напал с ножом на сверстника.

"6 декабря 2022 года около 08 часов во время ссоры между учениками 8-го класса, произошедшей на фоне давнего конфликта, подросток нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику. Потерпевший госпитализирован ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщает Следком ХМАО.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, в том числе причины конфликта, достаточность мер, принятых администрацией учебного заведения для пресечения конфликтной ситуации и обеспечения безопасности учебного процесса. Назначен комплекс судебных экспертиз.

В отношении должностных лиц, допустивших развитие конфликта между школьниками в Нижневартовске, будут приняты самые жесткие меры, прокомментировал происшествие директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.