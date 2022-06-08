Александр Моор рассказал о разговоре с луганскими ополченцами

Губернатор Тюменской области пообщался с ранеными ополченцами во время осмотра Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы и пожелал им мирной жизни.

"Людям тяжело, некоторые говорят с трудом. Но видно сразу, что с силой духа у ребят все в порядке. На мой вопрос, что собираются делать после выздоровления, один из бойцов ответил: вернусь на передовую. Поступок, достойный настоящего мужчины", - сообщил Моор.

Глава региона передал учреждению медикаменты, а раненым бойцам - набор "Сибирское здоровье" с тюменским медом, кедровыми орехами, иван-чаем.

Врио главного врача больницы Наталья Назаренко сказала, что местные жителям надеются на сотрудничество с Тюменской областью и помощь. "Очень хорошо, что руководство Тюменской области обратило внимание на сферу здравоохранения. Радует, что люди, с которыми нас разделяют тысячи километров, протянули нам руку помощи. Мы очень надеемся на наше плодотворное сотрудничество", отметила врач.