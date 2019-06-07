В Тюмени криминальный квартет осудили за кражи из торговых центров

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор трем уроженцам Курганской области и жителю Екатеринбурга, которые в мае 2018 года совершили серию краж в тюменских торговых центрах.

Из магазинов они выносили обувь, футболки и джинсы в специально подготовленном пакете, из-за которого не реагировали антикражные ворота. Таким образом они совершили 7 краж. На следующий день злоумышленники вернулись в один из магазинов, откуда похитили обувь. Работники магазина узнали их, так как уже просмотрели записи с камер видеонаблюдения после предыдущей кражи. Одного из воров поймала охрана, еще троих вскоре задержали на съемной квартире в Екатеринбурге.

Как оказалось, все четверо были ранее судимы. На этот раз суд назначил двум курганцам по 4 года лишения свободы каждому, а их сообщникам – 3 года 10 месяцев и 5 лет лишения свободы соответственно. Все будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.