Ямалец осужден за попытки подорвать банкоматы в Тюмени

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 28-летнему жителю ЯНАО за кражу и покушения на кражу в особо крупном размере

В ночь на 3 ноября 2018 года мужчина пытался подорвать банкомат на улице Ямской, но был замечен сотрудниками охраны по камерам видеонаблюдения. Ямалец попытался подорвать еще один банкомат на той же улице, но ничего не вышло. Мужчину задержали охранники. Как оказалось, это было не единственное его преступление. В сентябре 2018 года в селе Упорово Тюменской области он похитил из кассы магазины "Смешанные товары" 45 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил жителю ЯНАО пять лет колонии строгого режима. Также его обязали возместить ущерб в 45 тыс. рублей.