В Исетском районе 13-летний мальчик сжег 13 га леса

В Исетском районе Тюменской области 13-летний подросток устроил лесной пожар. Ущерб лесному фонду от возгорания составил более 267 тысяч рублей.

Выброс дыма был замечен вблизи села Минино. Площадь возгорания на момент обнаружения составляла 2 га. Пожар был ликвидирован силами Тюменской авиабазы, МЧС и местных жителей.

Площадь пожара на момент его ликвидации составила 13 гектаров. На 5 гектарах погибли лесные культуры 2015 года. В ходе расследования было установлено, что лес поджег 13-летний мальчик.

Учитывая возраст виновника пожара, в возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений, повлекшее крупный ущерб" была отказано. Однако матери подростка будет направлено претензионное письмо с предъявленным ущербом по лесному пожару. При отказе от добровольной оплаты на родителей мальчика подадут иск в суд.