В Тюменском районе две недели ищут пропавшего Константина Попова

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

Полиция продолжает поиски 29-летнего Константина Попова. Мужчина ушел из дома в поселке Винзили 21 мая 2019 года, до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 30 лет, рост около 175 сантиметров, славянской внешности, среднего телосложения, волосы русые, средней длины.

На момент ухода был одет: ветровка оранжевого цвета, спортивные штаны синего цвета "Адидас", кроссовки серого цвета в сетку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Константина, сообщите об этом в МО МВД России "Тюменский" по телефонам: (3452) 30-13-67, 30-12-66, дежурная часть: 30-02-02 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону: (3452) 793-932, 793-727, дежурная часть: 793-023 или 02.