В тюменском селе у нефтебазы поймали 19-летнего вора

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В селе Омутинском Тюменской области сотрудники Росгвардии задержали юношу, который пытался похитить металлическое ограждение.

Подозрение у росгвардейцев на патрулировании вызвал свет фонарика у забора возле здания нефтебазы АО "Газпромнефть-Терминал" в позднее время суток. Там они увидели молодого человека, который с помощью инструмента снимал решетки и грузил их в автомобиль. Правоохранители дождались юношу на дороге и остановили для проверки документов. В кузове автомобиля они обнаружили 13 решеток.

19-летний молодой человек признал свою вину, и был передан сотрудникам полиции.