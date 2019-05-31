В тюменском селе у нефтебазы поймали 19-летнего вора

15:45 31 мая 2019
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В селе Омутинском Тюменской области сотрудники Росгвардии задержали юношу, который пытался похитить металлическое ограждение.

Подозрение у росгвардейцев на патрулировании вызвал свет фонарика у забора возле здания нефтебазы АО "Газпромнефть-Терминал" в позднее время суток. Там они увидели молодого человека, который с помощью инструмента снимал решетки и грузил их в автомобиль. Правоохранители дождались юношу на дороге и остановили для проверки документов. В кузове автомобиля они обнаружили 13 решеток.

19-летний молодой человек признал свою вину, и был передан сотрудникам полиции.

Теги: кража
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