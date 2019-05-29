В Тюмени директора ЖЭУ с судимостью отстранили от работы

В ООО "ЖЭУ №9" сменился руководитель. Прокуратура установила, что предыдущий директор компании занимал должность, имея судимость в сфере экономики. А это — нарушение лицензионного требования при управлении многоквартирными домами.

Сергей Грищенко продолжал руководить ООО "ЖЭУ №9" после того, как был осужден к 2 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в силу 31 января 2019 года. Являясь руководителем двух одноименных компаний — ООО "ЖЭУ-9" и ООО "ЖЭУ №9", Грищенко использовал собранные с жильцов деньги за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на нужды ЖЭУ. Ущерб ресурсоснабжающей организации составил более 6,7 млн рублей.

В апреле 2019 года Государственная жилищная инспекция Тюменской области аннулировала квалификационный аттестат Сергея Грищенко.

Прокуратура возбудила в отношении него административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Госжилинспекция оштрафовала Грищенко на 25 тыс. рублей. Сейчас в ООО "ЖЭУ №9" другой руководитель.