В Тюмени горел ресторан

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Вчера, 28 мая, на улице Широтной, 210 в Тюмени произошел пожар. Сообщение о возгорании в двухэтажном здании, где расположен ресторан "Яр", поступило в экстренные службы в 18:25.

"В результате пожара огнем был поврежден мансардный этаж, а также помещение второго этажа на общей площади 150 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось в 20:03. В тушении задействованы 41 человек личного состава и 17 единиц техники. Было эвакуировано два человека. Спасено здание, пострадавших нет", — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.