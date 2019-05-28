В окрестностях Тюмени пьяный водитель без прав врезался в дерево

15:01 28 мая 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвый водитель устроил ДТП вчера утром, 27 мая, на 13-м километре автодороги Тюмень — Криводаново.

Мужчина на автомобиле ВАЗ-21074, не имеющий права управления транспортом, съехал в кювет, после чего машина въехала в дерево. 40-летний водитель получил травмы, по предварительным данным, у него ушиб. 

"В момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 1,09 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП , пьяные водители
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