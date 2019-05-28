В окрестностях Тюмени пьяный водитель без прав врезался в дерево

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвый водитель устроил ДТП вчера утром, 27 мая, на 13-м километре автодороги Тюмень — Криводаново.

Мужчина на автомобиле ВАЗ-21074, не имеющий права управления транспортом, съехал в кювет, после чего машина въехала в дерево. 40-летний водитель получил травмы, по предварительным данным, у него ушиб.

"В момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 1,09 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.