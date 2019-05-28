На жителя Увата завели уголовное дело за сотню пойманных рыб

В Увате за незаконный отлов рыбы задержан 27-летний местный житель. У мужчины изъяли 66 карасей, 43 леща и язя.
Как пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, он ловил рыбу в запрещенном месте. Ущерб водному фонду Российской Федерации оценили в 77 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru