На жителя Увата завели уголовное дело за сотню пойманных рыб

11:10 28 мая 2019
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Увате за незаконный отлов рыбы задержан 27-летний местный житель. У мужчины изъяли 66 карасей, 43 леща и язя.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, он ловил рыбу в запрещенном месте. Ущерб водному фонду Российской Федерации оценили в 77 тысяч  рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Теги: рыбаки , уголовное дело
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