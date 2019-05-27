В Тюмени ищут 18-летнюю Веру Афанащенко

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В Тюмени полиция ведет поиски без вести пропавшей Веры Афанащенко. Девушка 2001 года рождения ушла из дома по улице Энергостроителей в минувшую субботу, 25 мая. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16–17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы волнистые, средней длины, стрижка каре, темного цвета.

Была одета: куртка короткая черного цвета, джинсы темно-синего цвета, свитер длинный с воротником желтого цвета, кроссовки синего цвета с полосой белого цвета.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщить в отдел полиции №1 УМВД России по г. Тюмени по телефонам: (3452) 33-86-88, 33-85-73 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-932, 793-727, дежурная часть: 793-023 или 02.