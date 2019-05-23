На тюменской трассе 22-летняя водитель улетела в кювет

16:35 23 мая 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Серьезное ДТП произошло вчера, 22 мая, на автодороге Омутинское —Армизонское. В девятом часу вечера на 1-м километре трассы автомобиль Fiat Albea съехал в кювет и опрокинулся. 

За рулем находилась 22-летняя девушка. Сообщается, что водитель не справилась с управлением. По предварительным данным, девушка получила травму позвоночника и перелом ключицы, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: ДТП , травмы
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