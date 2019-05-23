В Тюмени соцработник нашла убитую пенсионерку

Тело пенсионерки было обнаружено в Тюмени вчера вечером в квартире по улице Московский тракт. На теле 83-летней женщины были множественные травмы головы и тела. Убитую пенсионерку обнаружила социальный работник, которая каждый день приходила к ней.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По подозрению в преступлении задержали 51-летнего сына пенсионерки.

"По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей матери нанес ей множественные удары по голове и телу. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Тюменец полностью признал свою вину.