В Тюмени машиниста автогрейдера судят за смертельное ДТП

В Ленинский районный суд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 56-летнего машиниста, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Авария произошла 3 марта 2019 года на 182-м км автодороги Курган —Тюмень. Машинист автогрейдера чистил правую обочину от снега. Как полагает следствие, во время движения он выехал с обочины на проезжую часть, создав помеху для тягача Scania. Машины столкнулись, и грузовик выбросило на встречную полосу. Там с ним столкнулась Toyota Corolla. В легковушке находились 58-летний водитель и трое пассажиров. Водитель Toyota был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Тюменец скончался от множественных травм.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, водитель автогрейдера свою вину в ДТП не признает.