В Тюменской области мужчина убил приятеля одним ударом

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Заводоуковском районе расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, из-за действий которого скончался его знакомый.

Инцидент произошел 14 мая в деревне Нижний Ингал. К 66-летнему мужчине в дом пришли двое его знакомых. В ходе застолья между хозяином дома и одним из гостей произошел конфликт, гость ударил пожилого мужчину по голове и ушел. Вскоре потерпевший скончался, утром его тело нашла односельчанка.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, задержанный мужчина уже был неоднократно судим. Сейчас ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).