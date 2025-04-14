В Увате закрыли пеший переход через Иртыш

Пеший проход через реку Иртыш в Увате закрыт. Проводится демонтаж пешеходных мостков. Для перевозки пассажиров организовано движение судна на воздушной подушке, которое по расписанию переправляет людей с берега на берег в будни - пять раз, в выходные - четыре, сообщили в Главном управлении строительства ТО.

Накануне прокуратура начала проверку по публикации в СМИ об отсутствии надлежащей переправы для жителей Увата через реку Иртыш, в контрой видно как люди с мостков, разувшись, по воде идут до берега. Местному прокурору было поручено оперативно разобраться в ситуации, принять меры прокурорского реагирования в целях обеспечения транспортной доступности населения района в период ледохода.