За неделю в ДТП на тюменский дорогах пострадали 8 детей

На прошедшей неделе в ДТП в Тюменской области пострадали 6 детей-пешеходов и 2 юных велосипедиста. Как правило, дети сами нарушили правила дорожной безопасности.

Так, 17 мая в Тюмени произошло сразу две дорожных аварии с участием детей. Вечером на улице Калинина Renault сбил 7-летнего ребенка. По предварительным сведениям, мальчик выехал на велосипеде на проезжую часть в районе перекрестка. Ребенок травмирован, обстоятельства ДТП устанавливаются.

В этот же день вечером на улице Судоремонтной автомобилем "Газель" был сбит 5-летний мальчик. Ребенок выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. По предварительным данным, он был без сопровождения взрослых, хотя дети до 7 лет не должны находиться на дороге без сопровождения. У мальчика ушиб стопы.

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует родителям внимательно относиться к дорожной безопасности детей и научить их безопасно вести себя на улично-дорожной сети.