Уголовное дело завели на жителя Исетского, который пытался откупиться от уголовной ответственности

В Исетском районе расследуется уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который попытался дать взятку полиции.

15 апреля 2019 года мужчина в служебном кабинете отдела полиции попытался предложить сотруднику полиции взятку в размере 40 тысяч рублей. Он хотел откупиться от уголовной ответственности за подделку листа нетрудоспособности. Его действия были пресечены, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Мужчину будут судить за покушение на дачу взятки.