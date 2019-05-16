В Тюмени водителя "ГАЗели" будут судить за двойное ДТП в гололед

13:21 16 мая 2019
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В областном центре в суд направлено уголовное дело в отношении 27-летнего водителя, который спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями.

Авария произошла 12 января 2019 года на улице Харьковской в районе дома №77. Мужчина на автомобиле "ГАЗель" в условиях гололеда не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение  с автомобилем Honda Civic, в который сзади врезался Hyundai Solaris.

В аварии водитель автомобиля Honda Civic получил тяжкий вред здоровью,  у него диагностировали закрытый перелом левого плеча и рану правой голени.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, водитель "ГАЗели" обвиняется по  ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), свою вину в ДТП мужчина признал.

Теги: ДТП , суд
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