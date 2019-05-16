В Нижнетавдинском районе на пожаре нашли тело мужчины с ранениями

12:10 16 мая 2019
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Два тела после тушения пожара было найдено в частном доме в деревне Еремино Нижнетавдинского района. Было установлено, что это мужчины 1961 и 1972 годов рождения. Инцидент произошел в минувший вторник, 14 апреля.

На шее одного из погибших были множественные колото-резанные ранения, второй мужчина, ранее неоднократно судимый, обнаружен без внешних признаков криминальной смерти. Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). 

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначено проведение пожарно-технической, генетической и судебно-медицинских экспертиз.

Теги: пожар , убийство
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