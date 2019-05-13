Двух тоболяков обвиняют в изнасиловании новой знакомой

В Тобольске окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 31 года и 28 лет, которые обвиняются в изнасиловании женщины.

С 29-летней тоболячкой молодые люди познакомились в кафе 23 марта 2019 года. Под предлогом продолжить вечер в другом месте они привезли женщину к жилому дому и на лестничной площадке предложили ей вступить с ними в связь. Тоболячка отказала им,тогда они начали пообещали реализовать свои угрозы, если та будет сопротивляться. Женщина подверглась изнасилованию.

В зависимости от роли в преступлении мужчины обвиняются по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и п."а" ч.2 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с угрозой применения насилия). Им назначен домашний арест, вскоре дело рассмотрит суд, сообщает СК СКР по Тюменской области.