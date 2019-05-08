Житель Тюменской области украл велосипед сыну на день рождения

10:37 08 мая 2019
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Фото: pixabay.com

В Уватском районе полиция задержала местного жителя, который угнал чужой велосипед. Как оказалось, он хотел сделать подарок своему ребенку.

43-летний мужчина пьяным возвращался домой от друзей. На улице он приметил велосипед, оставленный возле ограждений участка.

"Подозреваемый решил, что двухколесный транспорт станет отличным подарком на день рождения сына. После чего сел на велосипед и поехал вручать подарок", — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: кража
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