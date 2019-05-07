Тюменца будут судить за ДТП, в котором женщина погибла, а ее сын лишился глаза

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В Нижнетавдинском районе Тюменской области в суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Тюмени, который спровоцировал смертельное ДТП.

Дорожная авария произошла 4 марта 2019 года на 19-м км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. В тот день был снегопад. Тюменец на Chevrolet Cruze, по версии следствия, вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением транспорта. Водитель не справился с управлением, иномарка зацепил обочину, и ее вынесло на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с "Ладой" под управлением жителя деревни Ахманы Нижнетавдинского района, который ехал со своей престарелой матерью в Тюмень. Женщина погибла на месте, а ее сын получил тяжкий вред здоровью в виде переломов костей головы, челюсти, носа, также он лишился правого глаза.

Тюменец обвиняется по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека). Он признал свою вину в ДТП.