Житель Ярково пришел выяснить отношения со знакомым и убил его

В селе Ярково Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 34-летнего местного жителя. 28 апреля тело с множественными кровоподтеками обнаружили в его квартире.

По версии следствия, в тот день к мужчине пришел молодой человек для выяснения отношений, так как он оскорбил их общую знакомую. Словесный конфликт перерос в драку. Гость нанес хозяину квартиры множественные удары по голове и телу. Спустя время избитый мужчина перестал подавать признаки жизни, прибывшие медики констатировали смерть.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, задержанный по подозрению в преступлении 29-летний мужчина уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).