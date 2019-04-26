Мошенники списали со счета тюменки 180 тысяч рублей

15:24 26 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в полицию обратилась 36-летняя местная жительница, у которой с банковской карты похитили крупную сумму денег.

На телефон ей позвонили с неизвестного абонентского номера. Звонивший сообщил о необходимости оплаты заказанных цветов. Во время разговора он узнал банковские реквизиты тюменки. Спустя время женщина обнаружила, что со счета у нее пропало 180 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.

Теги: банковская карта , кража
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