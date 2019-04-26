На тюменских охотников завели уголовное дело за выслеживание животных

12:15 26 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

Двух жителей села Березино Викуловского района будут судить за выслеживание зверей в запрещенные для охоты сроки.

В марте 2019 года в ночное время молодые люди поехали в лес с ружьем на автомобиле "Нива". Один из них управлял машиной, а другой освещал лес фонарем, чтобы выслеживать животных. Охотников заметила полиция. Совместно с охотинспекторами их задержали.  В салоне "Нивы" был обнаружен фонарь, заряженное ружье и две стреляные гильзы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, молодые люди обвиняются в незаконной охоте.

Теги: браконьерство
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