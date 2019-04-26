На тюменских охотников завели уголовное дело за выслеживание животных

Двух жителей села Березино Викуловского района будут судить за выслеживание зверей в запрещенные для охоты сроки.

В марте 2019 года в ночное время молодые люди поехали в лес с ружьем на автомобиле "Нива". Один из них управлял машиной, а другой освещал лес фонарем, чтобы выслеживать животных. Охотников заметила полиция. Совместно с охотинспекторами их задержали. В салоне "Нивы" был обнаружен фонарь, заряженное ружье и две стреляные гильзы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, молодые люди обвиняются в незаконной охоте.