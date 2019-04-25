На тюменской трассе задержали водителя автобуса с поддельными правами

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Увата сотрудники ГИБДД остановили пассажирский автобус под управлением водителя, который предъявил им фальшивые водительские права.
Документ был отправлен на экспертизу, где факт подделки подтвердился. В полиции мужчина признался, что купил фальшивый документ, чтобы трудоустроиться. Липовые водительские права он показал работодателю при приеме. В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.
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