На тюменской трассе задержали водителя автобуса с поддельными правами

15:46 25 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Увата сотрудники ГИБДД остановили пассажирский автобус под управлением водителя, который предъявил им фальшивые водительские права.

Документ был отправлен на экспертизу, где факт подделки подтвердился. В полиции мужчина признался, что купил фальшивый документ, чтобы трудоустроиться. Липовые водительские права он показал работодателю при приеме. В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.

Теги: водительское удостоверение , подделка
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