На тюменской трассе задержали водителя автобуса с поддельными правами

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Увата сотрудники ГИБДД остановили пассажирский автобус под управлением водителя, который предъявил им фальшивые водительские права.

Документ был отправлен на экспертизу, где факт подделки подтвердился. В полиции мужчина признался, что купил фальшивый документ, чтобы трудоустроиться. Липовые водительские права он показал работодателю при приеме. В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.