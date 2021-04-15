В Уватском районе пресекли продажу поддельной одежды и обуви

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Факт реализации поддельной одежды и обуви выявили сотрудники ОМВД России по Уватскому район. Хозяин торгового павильона, 37-летний житель Тобольска, покупал, хранил и продавал неоригинальную обувь и одежду под брендами популярных производителей.

Во время осмотра торгового помещения полицейские изъяли более 100 единиц поддельной продукции.

"Продукция содержит воспроизведение товарных знаков известных марок, имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Общая сумма ущерба правообладателям составила более полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров".