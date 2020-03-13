В Тюменской области стали реже подделывать больничные

В 2019 году в Тюменской области было выявлено 6 поддельных листков нетрудоспособности. Специалисты отмечают, что за последние два года число фальсификаций резко сократилось благодаря внедрению электронного больничного. Так, за 2018 год было выявлено 10 поддельных справок, за 2017-й — 31.

На сегодня в Тюменской области каждый третий больничный – электронный. Номер такого документа уникальный для всей России и запрашивается медицинской организацией из защищенной информационной системы Фонда социального страхования РФ. Легитимность такого "больничного" подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью врача и самого медучреждения.

"Больше не вызывают сомнения отсутствие водяных знаков на бланке, отличия в цвете и качестве бумаги от оригинальных листков. Работодатель, работник которого предъявил для оплаты электронный листок нетрудоспособности, может быть уверен в его подлинности. Это очень важно для работодателя, поскольку по фиктивным больничным невозможно получить возмещение средств из Фонда, а это — убытки", — комментируют в Тюменском отделении Фонда социального страхования.

В 2019 году оплачено 3 216 354 дня по временной нетрудоспособности на сумму почти 3 миллиарда рублей.