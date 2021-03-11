В Тюмени из магазина изъяли поддельную одежду на 2,6 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В одном из тюменских магазинов сотрудники полиции выявили факт реализации поддельной спортивной одежды и обуви. Полицейские изъяли более 377 единиц изделий, общая сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила более 2,6 млн рублей.

36-летняя женщина и ее 24-летний напарник, жители ближнего зарубежья, покупали, хранили и реализовывали поддельную спортивную обувь и одежду под брендами популярных производителей.

"Согласно заключению эксперта, представленная на исследование продукция содержит воспроизведение товарных знаков известных марок, имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".