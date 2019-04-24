У тобольских рыбаков изъяли и выпустили в реку два десятка рыб

В Тобольском районе уголовное дело за незаконный вылов рыбы во время нерестового запрета завели на двух жителей села Байкалово. Мужчины рыбачили на моторной лодке на реке Тобол.
"В ходе осмотра лодки и рыболовных сетей сотрудниками полиции было обнаружено 10 щук, 4 особи язя, 8 карасей и лещ. Сумма причиненного водным биологическим ресурсам ущерба составила 27,5 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Незаконный улов и сети у рыбаков изъяли. Рыба находилась в живом виде и ее выпустили обратно в реку.
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