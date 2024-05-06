Ночь музеев пройдет в Тюменской области 18 мая

14:01 06 мая 2024
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Тюменская область 18 мая присоединится ко Всероссийской "Ночи музеев – 2024", тема акции в этом году -"Всей семьёй в музей: созидаем, сохраняем, исследуем".

Тюменское музейно-просветительское объединение подготовило единый навигатор по всем событиям "Ночи музеев – 2024" в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. В нем можно узнать все о программе в каждом городе и как избежать очередей.

Начало основной программы — в 18:00, детской — в 16:00.

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