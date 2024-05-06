УСТЭК планирует начать в Тюмени опрессовки с 20 мая

В этом году гидравлические испытания в Тюмени пройдут с 20 мая по 25 августа, сообщается на сайте УСТЭК.

В первом этапе проверят историческую часть города, район Лесобазы и заречные микрорайоны, Во втором этапе район КПД. В третьем этапе испытания пройдут в районе Дома Обороны и Московского тракта. Во время 4 этапа проверят центральную часть города. Червишевский тракт и Южный микрорайон пройдут проверку в 5 этапе, а ул. Мельникайте и 50 лет Октября в 6 этапе. Завершатся гидравлические испытания проверкой микрорайонов Восточного административного округа, района Войновки, а также поселков Патрушева, Ожогино, Комарово и Тюменская слобода.

В соответствии с требованием законодательства проведение опрессовок невозможно без отключения горячего водоснабжения, которое происходит поэтапно в разных районах города. Всего таких этапов будет 7 с продолжительностью не более 14 дней каждый. УСТЭК из года в год старается сократить срок проведения до 12 дней, чтобы как можно скорее вернуть горячую воду в дома и минимизировать дискомфорт для жителей.

"Во время гидравлических испытаний проверку пройдут тепловые сети во всех районах города. Периоды и ориентировочные границы проведения испытаний мы определяем заранее, составляя специальную схему, с которой вы можете ознакомиться на официальном сайте компании. Точный адресный график отключений горячего водоснабжения будет опубликован позже, после получения официального постановления администрации. Ограничение горячего водоснабжения некоторых объектов будет выполнено в связи с проведением капитальных ремонтов и реконструкций теплосетевого и теплоэнергетического оборудования. Для выполнения этих работ требуется больше времени, чем для проведения гидравлических испытаний. Информация по таким адресам будет также отражена в графике", - рассказал заместитель главного инженера Сергей Мозгонов.

Схема контура гидравлических испытаний на 2024 год размещена на сайте УСТЭК, возможны изменения сроков проведения. График отключения горячего водоснабжения будет размещен на сайте после официального постановления администрации города.