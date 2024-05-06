Тюменцы 55+ поддержали Всероссийскую акцию "Окна Победы"

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации присоединился к Всероссийской акции "Окна Победы".

В рамках акции под чутким руководством специалистов в группах дневного пребывания прошли мастер-классы по изготовлению праздничных бумажных украшений для окон. С помощью ножниц, бумаги, карандашей и фломастеров они вырезали патриотические символы Победы, из которых получились художественные композиции. Терапевтический эффект сыграл не последнюю роль при выборе этого способа совместного творчества: упражнения на мелкую моторику поддерживают и развивают мышление, внимание, память и речь.

Благодаря этому на окнах центра и его филиалов теперь парят бумажные голуби, разлетаются в разные стороны журавли, несут службу советские солдаты и "горит" Вечный огонь.

Организаторы акции стремились создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, ощутить единение с миллионами людей по всей стране, которые своими синхронными действиями говорят героям "Спасибо!".

"Великий День Победы запомнился на века. Всегда мы с долей грусти встречаем этот праздничный день. Душу переполняет чувство гордости за нашу страну. Сегодня мы заняты общим делом, которое сближает людей, целые поколения", - эмоционально комментирует Ольга Никифоровна (87 год) – труженица тыла и активная участница акции.

К патриотическому флешмобу могут присоединиться все желающие. Правила просты: нарисовать, создать своими руками или распечатать тематические изображения и разместить их на окнах и опубликовать фото в социальных сетях под хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.