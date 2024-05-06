Тюменская область представит театрализованную гастропрограмму на выставке "Россия" в Москве

15 мая на выставке-форуме "Россия" в Москве Тюменская область в павильоне "Дом Российской кухни" на ВДНХ программу, посвященную гастрономическим свадебным традициям региона. Дегустация авторских вариаций блюд станет одним из событий первого Всероссийского свадебного фестиваля, который пройдет в столице с 12 по 19 мая.

Гастрономическая программа начнется с театрализованного выступления от тюменских купчих. Зрители увидят реконструкцию купеческой свадьбы в Тобольской губернии, окунутся в атмосферу праздника, познакомятся с обычаями сибиряков, а также попробуют национальные угощения, приготовленные по старинным рецептам.

Автор проекта "Исторические ужины", исследователь локальной гастрономии Лидия Носова, а также ведущие бренд-шефы и рестораторы Тюменской области расскажут о выборе представленных блюд и их авторских исполнениях.

Тюменская область порадует гостей павильона уникальными блюдами и изысканными кушаньями. На дегустациях и мастер-классах можно будет попробовать традиционный свадебный каравай, блинчатый пирог, осетра с икорным соусом, загибни с черникой, маринованные во льду огурцы и многие другие блюда из локальных продуктов.

В завершение презентации состоится иммерсивное чаепитие от потомков купцов Колокольниковых по мотивам чайных свадебных традиций.