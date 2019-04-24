Уголовное дело завели на тюменку, напавшую на сожителя с вилкой

Уголовная ответственность грозит 26-летней жительнице Тюмени, которая ранила своего возлюбленного столовым прибором.

В полицию на девушку заявил ее 28-летний сожитель. Как оказалось, пара распивала алкоголь дома, и во время застолья мужчина зашел в соцсети и начал рассматривать фотографии девушек.

"Сожительница разозлилась, схватила вилку и нанесла несколько ударов по телу мужчины. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший позвонил в полицию", — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении тюменки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.