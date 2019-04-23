Тюменец зарегистрировал в квартире 66 мигрантов

В Тюмени суд оштрафовал молодого человека, который фиктивно прописывал у себя дома граждан Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.
Всего с июня по декабрь 2018 года 27-летний тюменец уведомил отделение по вопросам миграции о прибытии в свою квартиру площадью 47 кв.м. 66 мигрантов. Предоставлять гостям жилье для проживания мужчина не намеревался.
Тюменца привлекли к уголовной ответственности, суд назначил ему штраф в размере 110 тыс. рублей в доход государства.
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