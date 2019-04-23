Житель Тюменской области, дважды лишенный прав за пьяную езду, устроил ДТП

В Армизонском районе Тюменской области суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, пойманному пьяным за рулем. При этом он уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В апреле 2018 года за пьяную езду на "КамАЗе" мужчина был осужден к бесплатным общественно полезным работам, а также лишен прав управления транспортом на 2 года 8 месяцев. Спустя пару месяцев за езду на "Волге" в состоянии алкогольного опьянения он был осужден к году лишения свободы условно, а также на два года остался без водительских прав.

9 марта 2019 года мужчина в нетрезвом состоянии на ВАЗ-2106 повез приятеля, с которым у себя дома пил пиво. На дороге он столкнулся с Hyundai Solaris, который решил обогнать. В ДТП никто не пострадал, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель ВАЗ-2106 отказался.

На этот раз суд приговорил жителя села Армизонское к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. На два года он лишен права управления транспортом.