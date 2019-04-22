Тоболяк потерял телефон и остался без денег на карточке

В Тобольске в полицию обратился 22-летний местный житель, который сообщил, что через мобильный банк у него похитили 16 тысяч рублей.

Как оказалось, к краже были причастны двое молодых людей. Они нашли сотовый телефон на улице и перевели деньги с банковского счета, разделив их между собой. Найденный телефон один из приятелей оставил себе.

В отношении молодых людей 1994 и 1996 годов рождения возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщили в МО МВД России "Тобольский".