Тоболяк потерял телефон и остался без денег на карточке

В Тобольске в полицию обратился 22-летний местный житель, который сообщил, что через мобильный банк у него похитили 16 тысяч рублей.
Как оказалось, к краже были причастны двое молодых людей. Они нашли сотовый телефон на улице и перевели деньги с банковского счета, разделив их между собой. Найденный телефон один из приятелей оставил себе.
В отношении молодых людей 1994 и 1996 годов рождения возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщили в МО МВД России "Тобольский".
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