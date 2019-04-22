В Тюменской области зарегистрировали два лесных пожара

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Первые с официального начала пожароопасного сезона возгорания зафиксированы в Голышмановском и Тюменском лесничествах. Произошли они по вине местного населения и из-за перехода огня с прилегающих территорий.

Помимо этого, с 19 апреля произошло уже 18 возгораний сухой травы в Викуловском, Голышмановскоем, Нижнетавдинском, Омутинском, Тюменском, Юргинском и Ялуторовском лесничествах. Все они потушены, по данным отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса на 22 апреля, действующих пожаров в Тюменской области нет.

Природные пожары почти всегда возникают из-за неосторожного обращения с огнем или умышленных поджогов. Пал прошлогодней травы опасен тем, что ситуация может измениться мгновенно. Такие пожары быстро распространяются, уменьшают плодородность почвы, в них гибнут животные и насекомые.

В связи с высокой опасностью перехода огня на лесные массивы, жителям области необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и сообщать о любых возгораниях по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение "Берегите лес".

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с нарушением правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающим к лесам, защитным и лесным насаждениям, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: от 1 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц и от 50 до 300 тысяч – для юридических лиц.

Если нарушение правил пожарной безопасности стало причиной лесного пожара, то граждан оштрафуют на 5 тысяч рублей, руководителей организаций - на 50 тысяч, а сами организации могут поплатиться и миллионом рублей.

Если же в пожаре пострадает человек, виновных привлекут к уголовная ответственности по статье 261 УК РФ в виде штрафа в размере: от 100 до 250 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет, напоминают в департаменте лесного комплекса Тюменской области.