В Тюменской области водитель получил 2,5 года колонии за ДТП, в котором погиб его сын

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Тюменской области

В Ярковском районе Тюменской области суд вынес приговор водителю за ДТП, в котором двое человек погибли, а трое получили тяжкий вред здоровью. Среди погибших — 13-летний сын осужденного.

В августе 2018 года 41-летний житель ХМАО на Mitsubishi Lancer ехал с женой и тремя сыновьями из Дагестана домой в Сургутский район. 19 августа около двух часов ночи на 78-м км автодороги Ялуторовск — Ярково, по версии следствия, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda Accord, который ехал из Ямала в Республику Башкортостан.

В ДТП на месте погибли 13-летний сын водителя Mitsubishi Lancer и 43-летняя сожительница водителя Honda Accord. Тяжкий вред здоровью получили 16-летний сын и 37-летняя супруга водителя Mitsubishi и он сам, а также 43-летний водитель Honda Accord. У 9-летнего сына водителя Mitsubishi средней тяжести вред здоровью.

Суд признал жителя ХМАО виновным по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также суд взыскал в пользу потерпевшего водителя Honda Accord 100 тыс. рублей, а в пользу брата его погибшей сожительницы 800 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, сам водитель Mitsubishi Lancer вину в ДТП не признал.