В Тюмени иностранца привлекли к ответственности за курение в самолете

В аэропорту Рощино полиция разбиралась с пассажиром самолета, который закурил на борту воздушного судна. 27-летний пассажир рейса Москва — Тюмень, уроженец ближнего зарубежья, курил во время полета в туалетной комнате.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте, на борту воздушного судна во время перелета сработали датчики противопожарной сигнализации. В Тюмени к приземлившемуся самолету был направлен наряд сотрудников транспортной полиции. Нарушителя доставили в линейный отдел, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении