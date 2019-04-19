В Тюмени иностранца привлекли к ответственности за курение в самолете

В аэропорту Рощино полиция разбиралась с пассажиром самолета, который закурил на борту воздушного судна. 27-летний пассажир рейса Москва — Тюмень, уроженец ближнего зарубежья, курил во время полета в туалетной комнате.
Как сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте, на борту воздушного судна во время перелета сработали датчики противопожарной сигнализации. В Тюмени к приземлившемуся самолету был направлен наряд сотрудников транспортной полиции. Нарушителя доставили в линейный отдел, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении
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