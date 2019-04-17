Житель Голышмановского района задержан за попытку изнасилования

В Голышмановском районе Тюменской области под стражу заключен 38-летний местный житель, который попытался изнасиловать 51-летнюю знакомую.

Инцидент произошел у женщины дома 14 апреля. Мужчина пришел к ней в гости пьяным. Он предложил ей вступить в половую связь, на что получил отказ. Мужчина, применяя насилие, попытался изнасиловать знакомую, но та оказала активное сопротивление, и ему не удалось довести свой умысел до конца.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование).