В Парфёнова водитель на "Ладе" спровоцировал аварию и скрылся

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени устанавливаются обстоятельства ДТП, случившегося 14 апреля на улице Жданова, 40 в микрорайоне Парфёнова. Около 00:40 там столкнулись ВАЗ-21093 и Nissan Qashqai.

"Выезжая со второстепенной дороги, водитель "Лады" не уступил право проезда иномарке, с места ДТП он скрылся, бросив автомобиль", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Водитель устанавливается. В ДТП различные травмы получили четверо пассажиров: два парня и две девушки в возрасте от 21 до 27 лет.