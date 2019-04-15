В Парфёнова водитель на "Ладе" спровоцировал аварию и скрылся

В Тюмени устанавливаются обстоятельства ДТП, случившегося 14 апреля на улице Жданова, 40 в микрорайоне Парфёнова. Около 00:40 там столкнулись ВАЗ-21093 и Nissan Qashqai.
"Выезжая со второстепенной дороги, водитель "Лады" не уступил право проезда иномарке, с места ДТП он скрылся, бросив автомобиль", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Водитель устанавливается. В ДТП различные травмы получили четверо пассажиров: два парня и две девушки в возрасте от 21 до 27 лет.
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