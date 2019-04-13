Александр Моор поблагодарил тюменцев за спокойствие во время контртеррористической операции

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил жителей Тюмени за проявленное терпение и спокойствие во время проведения контртеррористической операции минувшей ночью.
"Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Эти люди готовили в Тюмени теракт. Хочу сказать особое спасибо жителям этого района, жителям города за терпение и спокойствие. В ситуациях, когда на счету каждая минута, - организованные действия граждан - незаменимая помощь", - написал глава региона.
Он также выразил признательность сотрудникам спецслужб, МЧС, тюменским врачам, подразделениям правительства области и администрации города.
"Вместе с силовиками они очень быстро и организовано провели эвакуацию. Более ста жителей близлежащего района были перемещены в безопасное тщательно охраняемое место и были обеспечены всем необходимым", - отметил губернатор.
Александр Моор также обратил внимание на то, что вести прямые трансляции с места событий и придумывать версии и причины происходящего в таких случаях неуместно.
"У преступников нашли после штурма смартфоны. И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ. Это все очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора", - добавил он.
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