Моор: работа по профилактике вовлечения молодежи в деструктивную деятельность будет усилена

Школьники, студенты и молодежь наиболее подвержены вовлечению в деструктивную деятельность, профилактическая и информационная работа с этими категориями жителей региона требует особого внимания, сказал губернатор Александр Моор, комментируя итоги совещания по вопросам организации информирования населения о мерах противодействия терроризму в Тюменской области, Югре и на Ямале.

Совещание с участием губернаторов Югры и Ямала Натальи и Дмитрия Артюхова, начальника РУФСБ России по Тюменской области Игоря Николаева, руководителя информцентра НАК Андрея Пржездомского, руководителей оперативных штабов и антитеррористических комиссий, их аппаратов, пресс-служб госорганов прошло в Тюмени во вторник, 26 апреля. "По итогам выработаны дополнительные меры по совершенствованию организации работы. Отдельное внимание - работе с молодежью всех возрастов и трудовыми мигрантами", - сообщил информцентра регионального правительства.

"Основная категория, которая требует внимания в плане после нашего внимания в части профилактики идеологии терроризма, подготовки возможности террористических проявлений - молодёжь, студенты и школьники.... Мы выделяем группы, которые наиболее подвержены риску вовлечения в деструктивную деятельность, и с этими категориями студентов, школьников, молодых людей вырабатываем свою тактику и стратегию работы, вовлекая сюда и наши национальные диаспоры, ассоциации, преподавателей университетов, и специалистов-психологов, ну и конечно работаем совместно с нашими коллегами из федеральных органов власти, которые занимаются правоохранительной деятельностью", - сообщил Моор.