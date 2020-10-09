Житель Тарко-Сале осужден за подготовку террористического акта

Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

В феврале 2020 года РУФСБ России по Тюменской области пресечена подготовка террористического акта в г. Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Багамаевым Багамой Рашидовичем, 1994г.р., причастным к деятельности запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Следствием установлено, то указанный гражданин выбрал общественно – опасный способ свершения террористического акта путем взрыва в месте массового скопления людей и приискал средство совершения преступления – самодельное взрывное устройство. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог, т.к. был задержан сотрудниками органов безопасности,

а самодельное взрывное устройство изъято.

По данному факту следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области возбуждено и расследовано уголовное дело. Центральным окружным военным судом за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ Багамаев Б.Р. приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима.

Решение суда вступило в законную силу.